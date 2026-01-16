Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 11:01

В Госдуме предупредили, что будет в случае нарушения сроков оплаты ЖКУ

Депутат Якубовский: после 30-го дня просрочки оплаты ЖКУ начинают начислять пени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
После 30-го дня просрочки платежа за ЖКУ начинают начислять пени, заявил RT депутат Госдумы Александр Якубовский. До этого, по его словам, собственникам ничего не грозит. Он напомнил, что административных штрафов за нарушение сроков оплаты ЖКУ не предусмотрено.

С 1 марта 2026 года в РФ установлен единый предельный срок оплаты ЖКУ — до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Даже при нарушении этого срока негативные последствия наступают не сразу. В первые 30 дней просрочки пени не начисляются. С 31-го по 90-й день пени составляют 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки, с 91-го дня — 1/130 ключевой ставки, — предупредил Якубовский.

Он отметил, что ограничить коммунальные услуги могут только при задолженности более чем за два месяца. Собственника также обязаны письменно уведомить об этом не менее чем за 20 дней. Парламентарий добавил, что разовая или кратковременная просрочка не влечет жестких санкций, однако лучше не затягивать с погашением задолженности.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что россияне имеют право на компенсацию в размере 50% от суммы переплаты, если платежи за ЖКУ были необоснованно завышены. Парламентарий призвал тщательно проверять свои квитанции.

