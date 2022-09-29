В Госдуме предположили, для чего депутатов соберут в Кремле Депутат ГД Парфенов считает, что 30 сентября состоится послание президента Федеральному собранию

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В приглашении в Кремль, которое администрация президента России разослала всем парламентариям, нет уточнений, что за мероприятие состоится завтра, 30 сентября, рассказал RTVI депутат Денис Парфенов. Но, по его мнению, это может быть обращение президента к Федеральному собранию,

Полагаю, что это будет обращение президента к Федеральному собранию, но это лишь предположение, деталей нет, — заявил он.

Ранее Парфенов сообщил, что встреча депутатов с главой государства должна состояться 30 сентября в 15:00 мск.

24 сентября в российском парламенте не исключили, что Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 30 сентября. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент выступит с посланием до конца года, однако точных сроков пока нет. Он добавил, что пройдет и прямая линия с российским лидером, даты которой также предстоит определить. 26 сентября Песков снова не назвал дату обращения президента..