В Госдуме предложили запретить запуск фейерверков на Новый год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы выступили за запрет запуска новогодних фейерверков в общественных местах и вблизи жилых домов, передает РИА Новости. Полный запрет использования праздничной пиротехники предлагается ввести в регионах, прилегающих к Украине.

Я думаю, совершенно правильным запретить запуск фейерверков в общественных местах, во дворах и на других близлежащих к жилым объектам территориях. Тем более, считаю, абсолютно оправданным на время проведения спецоперации введение полного запрета на использование пиротехники в приграничных регионах. Жителям должно быть спокойно, — отметила депутат от Единой России Тамара Фролова.

Председатель комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов, выступая за ограничения в использовании пиротехники, напомнил о текущей военной операции. По его словам, сейчас не каждый в новогоднюю ночь желает услышать грохот салютов, петард и прочих звуков. Депутаты высказали мнение, что в различных регионах использование пиротехники должно быть разрешено лишь на специальных площадках.

Тем временем в Крыму отменили все массовые мероприятия на новогодние и рождественские праздники. В некоторых частях региона также действует «желтый» уровень террористической опасности. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что для властей является приоритетом безопасность жителей.