Жители Крыма останутся без массовых мероприятий на Новый год Аксенов сообщил об отмене массовых мероприятий в Крыму на Новый год

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Жители Крыма останутся без массовых мероприятий на Новый год, об их отмене сообщил глава республики Сергей Аксенов. При этом он подчеркнул, что для крымчан постараются создать праздничное настроение. Аксенов также напомнил, что приоритетом является безопасность республики и местных жителей, пишет «МК в Крыму».

Как уточняет издание, в ограниченном формате будут организованы праздничные мероприятия для детей. Также планируется установить новогодние елки и украсить улицы. Глава Крыма отметил, что в некоторых регионах республики до сих пор действует «желтый» — повышенный — уровень террористической опасности.

До этого стало известно, что в этом году праздничный поезд Деда Мороза не будет заезжать в Хабаровск, зато он остановится в Биробиджане и Владивостоке. Такое решение было принято из-за юбилея БАМа.

Эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева ранее сообщила, что новогодние выходные в России в этом году продлятся 10 дней — с 30 декабря 2023-го по 8 января 2024 года. Выходные дни 6 и 7 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, на рабочие дни в январе переносить не будут. Выходной с 6 января переносится на 10 мая, а 7 января — на вторник 31 декабря 2024 года.