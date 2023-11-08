Новости регионов: Дед Мороз решил не заезжать в Хабаровск в этом году

Фото: poezddedamoroza.ru

В этом году Дед Мороз решил не заезжать в Хабаровск. При этом его праздничный поезд остановится в Биробиджане и Владивостоке. Такое решение было принято из-за юбилея БАМа. Тем временем жители деревни Тулокса в Карелии оказались отрезанными от мира из-за размытой дороги. Добраться в населенный пункт и выехать из него практически невозможно весной и осенью.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Всплеск инфекционных заболеваний спрогнозировали на Ставрополье, пишет newstracker.ru. Сейчас рост числа зараженных гриппом и ОРВИ снижается. За минувшую неделю в крае к медикам за помощью обратились 11 335 жителей. Это меньше эпидпорога на 35%. При этом врачи рекомендуют ставропольцам прививаться, так как с первым похолоданием начнется новая волна инфекций.

Республика Удмуртия

Опасные для детей аттракционы нашли в Удмуртии, пишет udm-info.ru. Прокурорская проверка установила, что одна из организаций эксплуатировала аттракционы, срок службы которых прошел. Кроме того, они не были зарегистрированы в инспекции Гостехнадзора.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Ростовская область

В Ростове-на-Дону составили протоколы в отношении каскадера, который провез автомобиль на крыше другой машины, сообщает rostovgazeta.ru. На крыше внедорожника он соорудил специальную платформу, на которую поместил автомобиль. Каскадера во время такой поездки остановили сотрудники ГИБДД.

Республика Татарстан

Два подростка в Казани отравились неизвестным веществом, их госпитализировали, информирует inkazan.ru. Подростки 2006 и 2007 годов рождения купили алкоголь и употребили его на улице, отправившись после этого на вечеринку. По пути им стало плохо, молодые люди потеряли сознание. Проводится проверка.

Волгоградская область

12-летняя жительница Волгоградской области сбежала из дома, чтобы выйти замуж за жителя Пензы, пишут novostivolgograda.ru. Отмечается, что это не первый побег девочки. В очередной раз она пропала 1 ноября. Сейчас местонахождение школьницы установлено.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нижегородская область

Нижегородский Минград утвердил проект планировки и межевания территорий для реконструкции трамвайных путей на улицах Терешковой — Белинского в Нижнем Новгороде, сообщает newsnn.ru. Работы будут проходить на путях, общая протяженность которых составляет 4,6 тыс. м.

Свердловская область

Губернатор Свердловской области назначил премии IT-разработчикам за медсервисы, информирует tagilcity.ru. Выплаты в размере 300 тысяч рублей получат сотрудники Дарья Дружкова и Сергей Ефремов за медицинские сервисы «Электронный рецепт» и «ОНКОР».

Оренбургская область

За изнасилование и убийство 15-летней девочки в 2009 году житель Оренбургской области получил пожизненный срок только сейчас. Как пишет 56orb.ru, преступление произошло в Подмосковье в районе деревни Фенино в Серпуховском районе. Все это время полицейские не могли установить личность подозреваемого. За этот период преступник успел отсидеть 10 лет за другое убийство. В январе 2023 года мужчина был вновь задержан.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тюменская область

Российские космонавты записали на борту МКС поздравление с Днем Сибири. Этот праздник отмечается 8 ноября, пишет nashgorod.ru.

Омская область

В Омске десятилетний мальчик выпал из окна девятиэтажки и остался жив. Как информирует gorod55.ru, ребенка увезли на скорой с серьезными травмами. Врачей вызвали очевидцы, которые увидели школьника на подоконнике незадолго до падения. По предварительным данным, мать ребенка находилась дома.

Карелия

Жители деревни в Карелии оказались отрезанными от мира из-за размытой дороги. Как пишет karelinform.ru, речь идет о населенном пункте Тулокса в Олонецком районе. Добраться в деревню осенью и весной практически невозможно. Дорога находится на балансе поселка, но денег на ее содержание нет.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Приморский край

Три человека, включая семилетнего ребенка, пострадали в ДТП в Пожарском районе Приморья. Как сообщает vostokmedia.com, 38-летний водитель Mazda MPV потерял управление и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Passo. В результате аварии пострадали 49-летний водитель, 40-летняя пассажирка, и семилетняя девочка — все они находились в последнем автомобиле.

Башкирия

Житель Уфы, приговоренный к 16 годам колонии за убийство супруги на глазах у дочери, требует восстановить его в родительских правах. По данным следствия, уфимец был помилован после службы на СВО, пишет mkset.ru. Мать погибшей обратилась в прокуратуру с просьбой принять срочные и необходимые меры в отношении мужчины.

Хабаровский край

Хабаровск не вошел в маршрут поезда Деда Мороза в 2023 году. При этом Дед Мороз посетит Биробиджан и Владивосток. Такое решение было принято из-за юбилея БАМа, организаторы хотят сделать акцент на этом направлении, пишет transsibinfo.com.