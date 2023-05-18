В Госдуме предложили запретить амнистию за преступления, связанные с СВО Депутат ГД Колунов предложил запретить амнистию за преступления, связанные с проведением СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо запретить амнистию для лиц, совершивших преступления, связанные с проведением специальной военной операции на Украине, считает депутат Госдумы Сергей Колунов. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он отметил, что под эту категорию должны попадать те, кто занимался мародерством, дезертировал, умышленно повредил военную технику или имущество, совершил государственную измену.

Разумно задуматься над юридическим запретом амнистирования лиц, осужденных за умышленное повреждение или уничтожение военной техники и имущества, государственную измену, мародерство, дезертирство. Проще говоря, за преступления, совершенные против нашего государства и наших граждан в период проведения СВО, амнистии быть не должно, — пояснил парламентарий.

По словам Колунова, полностью отменить амнистию нецелесообразно, так как это право гарантировано законодательно. Кроме того, государство должно оставаться гуманным к людям, которые преступили закон и готовы исправиться.

Юрист Юрий Капштык поддержал данную инициативу. По его словам, амнистированные могут повести себя непредсказуемо после освобождения, растет риск совершения повторного правонарушения. Юрист уточнил, что в нынешних условиях это может быть критично для России. Он также предложил взыскивать потраченные на починку умышленно поврежденной военной техники средства с тех, кто совершил преступление.

Последний раз амнистия объявлялась в России в апреле 2015 года в связи с 70-летием победы в ВОВ. Согласно УК, преступника могут освободить от уголовной ответственности, сократить или заменить наказание. Чаще всего под амнистию попадают граждане, получившие условный срок, находящиеся под подпиской о невыезде, инвалиды, пенсионеры и несовершеннолетние. Сейчас амнистировать не могут пожизненно осужденных, серийных убийц, грабителей, взломщиков квартир, торговцев людьми, террористов и крупных мошенников.

Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее предложил освобождать заключенных из колоний, если они захотят поступить на службу в ВС России. По его словам, решение послужить родине можно расценивать как заглаживание вины за преступления.