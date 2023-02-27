В Крыму призвали освободить заключенных в обмен на службу в армии Глава кабмина Крыма Константинов призвал освободить заключенных в обмен на службу в армии

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Содержание заключенных в колонии особого

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил освобождать заключенных из колоний, если они захотят поступить на службу в Вооруженные силы России. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что решение послужить родине можно расценивать как заглаживание вины за преступления. Он подчеркнул, что изначально речь будет идти об отсрочке от наказания, однако в дальнейшем она может быть заменена на полноценное освобождение.

Считаю, что нам стоит вынеси на обсуждение и поработать вопрос отсрочки от наказания с перспективой освобождения тех осужденных, кто решит загладить свою вину, встав на защиту нашей страны, — сказал Константинов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что помилование заключенных, участвующих в СВО, проходит в соответствии с российским законодательством. При этом он не уточнил, какой указ применяется при амнистии, и намекнул на его секретность.

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева ранее пояснила, что участвовавшие в военной операции на Украине бывшие заключенные были освобождены до того, как их вывезли из колонии. По ее словам, процедура их помилования была государственной тайной в рамках закона. Родственники бывших заключенных подтвердили наличие соответствующих документов.