В Госдуме предложили способ борьбы со страхом перед мессенджером Telegram Депутат ГД Диденко предложили объявить день общенационального перехода на Telegram

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Перевести всех госслужащих с мессенджера WhatsApp на Telegram поможет единый день для смены средства коммуникации, считает замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко, передает ТАСС. В обращении к Минцифры он предложил назначить такой датой 1 сентября текущего года, чтобы помочь «перебороть страх перехода» на новое приложение.

Предлагаю назначить 1 сентября 2023 года днем общенационального перехода на мессенджер Telegram. <...> Перебороть страх перехода поможет единый день перехода на другую программу, как в свое время назначался день перехода на зимнее и летнее время, — говорится в заявлении Диденко к министерству.

Диденко пояснил, что Telegram гораздо функциональней и не связан с компанией Meta (признана в России экстремистской организацией, деятельность запрещена) в отличие от WhatsApp. По словам депутата, приверженность американскому мессенджеру во многом связана с привычкой или страхом потерять контакты. Он признал, что заставить граждан поменять мессенджер нельзя, но госслужащих перевести на Telegram депутаты и правительство могут.

В 2020 году, спустя два года после официальной блокировки Telegram в России, Роскомнадзор внезапно объявил о снятии санкций с мессенджера. До этого его безуспешно пытались заблокировать из-за отказа исполнять «закон Яровой» и передавать ФСБ данные. Создателем мессенджера является бизнесмен из РФ Павел Дуров, но головной офис компании находится в Дубае.