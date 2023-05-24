Школьников могут привлечь к обязательному общественно-полезному труду В Думу внесли проект об обязательном привлечении школьников к общественно-полезному труду

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В Госдуму внесен проект об обязательном привлечении школьников к общественно-полезному труду, при этом будут учитываться возраст и особенности здоровья учеников, заявила председатель комитета Госдумы по просвещению, один из авторов законопроекта Ольга Казакова. Она считает, что принятие этого закона «создаст основу для совершенствования школьной программы по труду», передает ТАСС.

Данным законом мы предлагаем рассматривать ученика не как наблюдателя за трудом других, а как созидателя. <...> Еще одна новелла законопроекта касается обязательности участия учеников в общественно-полезном труде: высадка деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее, — сказала депутат.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что формирование правильного отношения к труду является процессом небыстрым и его необходимо начинать в детстве.

Ранее депутат Госдумы от партии «Новые люди» Анна Скрозникова предложила стимулировать интерес школьников к высокой успеваемости, выплачивая им деньги за отличные оценки. С такой инициативой она обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину.