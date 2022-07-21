В Госдуме предложили поставить на паузу капитал-шоу «Поле чудес» Депутат Соловьев предложил поставить на паузу капитал-шоу «Поле чудес»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Якубович

Депутат Госдумы, член комитета по культуре РФ Сергей Соловьев заявил, что в эфирах отечественных телеканалов следует показывать как можно больше патриотического контента, по крайней мере, во время проведения военной операции на территории Украины. Таким образом он ответил на заявление телеведущего Леонида Якубовича о том, что отмена развлекательных шоу на Первом канале — это ошибка, передает «Абзац». Более того, он предложил «поставить на паузу» и капитал-шоу «Поле чудес».

Какое-то странное заявление – устраивать сейчас больше развлекательных программ. По-моему, это просто неуважение к подвигу наших военнослужащих. Неправильно сейчас выходить с такими инициативами даже такому уважаемому ведущему, как Якубович. Я считаю, что и «Поле чудес» надо поставить на паузу. А что мы потеряем, если кто-то какой-то приз не выиграет? Кофемашину или ещё что-то, — высказался Соловьев.

Также политик выступил с решительным протестом насчет возвращения в эфир шоу «Вечерний Ургант». По его мнению, гораздо больше позитива можно получить из рассказов о подвигах и героях России, а «странно хохотать вечерами» над шоу Ивана Урганта он считает циничным.

Ранее российский телеведущий Леонид Якубович высказался о закрытии развлекательных передач на Первом канале. По его мнению, руководство канала совершило большую ошибку и отмена показов ряда таких телепрограмм является серьезным перевесом в сторону негативной повестки.