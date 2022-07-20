«Это ошибка»: Якубович о закрытии «Вечернего Урганта» Якубович назвал ошибкой временное закрытие «Вечернего Урганта» и других развлекательных программ

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Леонид Якубович

Российский телеведущий Леонид Якубович высказался о закрытии развлекательных передач на Первом канале. По его мнению, руководство канала совершило большую ошибку и отмена показов ряда таких телепрограмм является серьезным перевесом в сторону негативной повестки. Об этом он рассказал в интервью RTVI.

В частности, интервьюер Ярослав Бабушкин поинтересовался у телеведущего мнением по поводу закрытия шоу «Вечерний Ургант».

Я думаю, это ошибка. Даже во время Великой Отечественной войны выходили хорошие фильмы, и не всегда такие серьезные и направленные патриотически. Работали агитбригады, чего сейчас нет, к сожалению. Мне кажется, что отсутствие развлекательных программ — слишком серьезный крен в сторону негатива, — заявил Якубович.

Также он отметил, что другие телевизионные каналы, такие как «Культура» и «Матч ТВ», не относятся к ситуации столь критично и выдают в эфир развлекательный контент. Телеведущий предположил, что подобные ограничения могли быть введены из «каких-то высших соображений», однако лично с ним никто эту ситуацию не обсуждал.

Ранее отец Ивана Урганта Андрей рассказал, что планирует делать его сын. По словам Урганта-старшего, телеведущий и не прекращал работу в России. Что касается программы «Вечерний Ургант», то он заявил, что она закрыта временно и по независящим от ее ведущего причинам.