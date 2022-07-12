«Он русский человек, любит родину»: отец Урганта рассказал о планах сына Отец Ивана Урганта рассказал о рабочих планах сына

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Ургант

Отец Ивана Урганта Андрей Ургант рассказал, что планирует делать его сын. По словам Урганта-старшего, телеведущий и не прекращал работу в России, пишет «КП — Санкт-Петербург».

Иван Ургант уже выступил на днях в качестве ведущего на мероприятии благотворительного фонда «Друзья». Он является председателем попечительского совета фонда. На вопрос, будет ли артист дальше продолжать карьеру в России, его отец ответил с возмущением.

Что значит будет? Он российский гражданин, он русский человек, любит родину и собирается не только продолжать тут карьеру, он и не прекращал работу здесь, — не скрывает эмоций Андрей Ургант.

Что касается программы «Вечерний Ургант», отметил артист, то она закрыта временно и по независящим от её ведущего причинам. Отец телеведущего не преминул раскритиковать коллег сына и прочих звёзд, которые негативно высказывались об отъезде Ивана Урганта из страны. На самом деле, он устал и уехал в отпуск.

То враньё, то дерьмо, которое на него обрушили коллеги, друзья, а также недруги, невозможно измерить. Странно, что нет такого закона, который бы это прекратил, — резюмировал актёр.

Ранее журналист Ариан Романовский сообщил о возвращении на большую публику Ивана Урганта. Как и обещалось, артист планировал выступить на мероприятии для благотворительных фондов и волонтёров 10 июля.