В Госдуме предложили посчитать расходы на переименование Волгограда Депутат Гимбатов: надо заранее посчитать траты на переименование Волгограда в Сталинград

Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press

Расходы, связанные с переименованием Волгограда в Сталинград, следует посчитать до того, как будет принято решение о референдуме. Об этом заявил в интервью РИА Новости депутат Госдумы Андрей Гимбатов. Он представляет интересы города в российском парламенте. Парламентарий подчеркнул, что полученные цифры должны стать известны людям.

Ранее представители Волгоградской областной ветеранскй организации обратились к губернатору Андрею Бочарову с просьбой о переименовании Волгограда в Сталинград. Губернатор ответил, что данный вопрос можно решить только путем проведения референдума, и предложил создать общественный совет по изучению мнения жителей региона.

По словам депутата Гимбатова, вопрос следует ставить не о переименовании, а о «возвращении» городу его «всемирно известного имени».

Переименование — это когда какому-то месту выдумывают новое имя. Как было проделано с нашим городом, в результате он и стал Волгоградом. Такого имени никогда прежде не было, да и смысла оно никакого не несет. На Волге сотни городов, даже крупных много, — заявил парламентарий.

По его словам, средств на переименование может быть истрачено примерно столько, сколько тратится на организацию выборов. Что касается последующих расходов, то их следует посчитать заранее, до того, как будет принято решение о референдуме.

Это можно сделать, причем нужно обязательно до решения, чтобы люди это тоже знали. Но суть все же не в затратах, а в восстановлении исторической справедливости, — подчеркнул Гимбатов.

Вопрос о переименовании Волгограда поднимается регулярно. Город был основан в 1589 году и до 1925 года носил название Царицын, с 1925 по 1961 — Сталинград, после чего был переименован в Волгоград.

Ранее сообщалось, что Волгоград на один день стал Сталинградом. Таким образом власти решили подготовить центр региона к годовщине контрнаступления под городом во время Великой Отечественной войны. В ночь на 19 ноября дорожные знаки «Волгоград» был заменены на знаки с надписью «Сталинград».

В феврале в России отметили 79-ю годовщину окончания Сталинградской битвы. В 1942–1943 годах на этой территории решалась дальнейшая судьба нескольких стран мира. Победа Красной армии в Сталинградской битве способствовала перехвату советскими войсками стратегической инициативы.