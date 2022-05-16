В Госдуме предложили наказывать за фальсификацию итогов собраний жильцов Депутат Госдумы Качкаев предложил наказывать за фальсификацию итогов собраний жильцов

Государственная дума Российской Федерации / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме разработали законопроект, предусматривающий уголовное наказание за повторную фальсификацию результатов голосования собрания жильцов, рассказал первый зампред думского Комитета по строительству и ЖКХ Павел Качкаев. По его мнению, малое количество уголовных дел в отношении таких правонарушителей можно объяснить тем, что в законодательстве не определён состав преступления, пишет «Парламентская газета».

Мы уже разработали законопроект, который вводит наказание за такие нарушения, причём как административное, так и уголовное. Уголовное наступает только в случае, если нарушитель ранее уже получал административное взыскание. То есть если организаторы собрания опять попадутся на фальсификации — тогда уже уголовная статья, — пояснил Качкаев.

По его словам, в подготовленном документе должным образом пропишут, что подразумевает умышленная подделка протоколов собраний жильцов. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в свою очередь предложила активнее вовлекать в процесс голосования самих жителей дома. Например, по её мнению, россиян стоит уведомлять при помощи мобильного оповещения о начале и конце собрания. Также она призвала извещать об итогах голосования и в бумажном формате, размещая информацию с итогами собрания на стенде в подъезде.

Ранее стало известно, что голосование жильцов многоквартирных домов можно будет проводить на портале госуслуг в случае принятия Госдумой поправок в Жилищный кодекс. Это позволит сделать более прозрачным принятие решений по общедомовым вопросам. При этом возможность онлайн-голосования была доступна и ранее, но активно жильцами не использовалась.