В Госдуме позвали Зеленского в Россию с гастролями Депутат Госдумы РФ Журавлев позвал Зеленского и «Квартал-95» на гастроли в Россию

Фото: ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев в своем Telegram-канале в шутку пригласил президента Украины Владимира Зеленского и «Квартал-95» на гастроли в Россию. Так он отреагировал на появившиеся в Москве афиши украинского певца Макса Барских, который собирается выступить в РФ 28 августа с программой «Музыка вне политики».

Может, скоро и Зеленский у нас гастроли возобновит со своим «Кварталом-95»? А мы будем платить за билеты, подпевать и смеяться? — сыронизировал Журавлев.

Парламентарий напомнил, что Барских в жесткой форме осудил спецоперацию РФ на Украине, а потом и «вовсе подался в территориальную оборону, позируя с автоматом».

В начале мая продажу билетов на свой концерт в Санкт-Петербурге анонсировал и Андрей Макаревич. Музыкант собирался провести его в начале июня. Цена билетов варьировалась от 1,8 до 13 тысяч рублей. Однако позже стало известно об отмене выступления.