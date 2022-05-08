Обругавший россиян Макаревич продаёт билеты на концерт в Петербурге

Андрей Макаревич / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Нелицеприятно высказавшийся о россиянах Андрей Макаревич не отказывается зарабатывать деньги на нелюбимой родине. Летом лидер группы «Машина времени» планирует дать концерт в Санкт-Петербурге, сообщает Teleprogramma.pro.

Цена билетов варьируется от 1,8 тысячи до 13 тысяч рублей. По иронии, программа будет называться «Мы рядом». Сам Макаревич в последнее время живёт в Израиле с молодой женой и новорождённым сыном. Почти каждый день музыкант крайне негативного отзывается о россиянах.

Недавнее фото лидера «Машины времени» неприятно удивило россиян. На фото дающий интервью Макаревич выглядит сильно постаревшим и растолстевшим. Фото опубликовал в своём блоге бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров, который удивился «откормленности» певца.

Ранее Андрей Макаревич обрушился с оскорблениями на россиян, которые критикуют покинувших родину артистов. Он назвал отзывы соотечественников «тявканьем».