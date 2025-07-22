В Госдуме потребовали увеличить зарплаты и соцвыплаты бюджетников

В России следует провести дополнительную индексацию социальных выплат и заработной платы бюджетников с учетом недавнего роста тарифов ЖКХ, заявил NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Депутат направил письмо на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина с соответствующим предложением.

По его словам, с 1 июля этого года коммунальные услуги подорожали на 11,9%. Есть регионы, где тарифы выросли на 20% и более, а значит январское повышение зарплаты напрочь «съела» индексация коммунальных платежей, отметил Миронов.

Для сохранения реальных доходов населения предлагаю провести дополнительную индексациюсоциальных выплат и заработной платы работников бюджетной сферы, чтобы они соответствовалиуровню индексации тарифов ЖКХ, – объяснил он.

За последние 25 лет стоимость коммуналки прибавила 366%, в то время как номинальные доходы населения увеличились всего на 230%. Это привело к снижению покупательной способности доходов граждан, а регулярная индексация тарифов только увеличивает их финансовую нагрузку, подчеркнул парламентарий. Он обратил внимание, что из-за роста коммуналки в стране растет социальная напряженность — об этом свидетельствуют последние соцопросы.

По его словам, у многих россиян средние расходы на оплату услуг ЖКХ составляют 11-13% семейного бюджета. Но есть малообеспеченные семьи с доходом ниже 25 тысяч рублей на человека. У них доля коммунальных расходов составляет 15-18%, а в регионах с высокими тарифами траты на ЖКХ – более 20% семейного бюджета, отметил депутат.

В сложной ситуации оказались пенсионеры, потому что индексация пенсий не поспевает за повышением цен и тарифов ЖКХ, – указал лидер парии.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что правильная настройка кондиционера поможет уменьшить счета за оплату ЖКУ в жаркую погоду. По его словам, именно кондиционеры и вентиляторы являются основными источниками расходов.