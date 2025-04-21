В Госдуме озвучили среднюю пенсию россиян после индексаций Депутат Бессараб: средняя соцпенсия в России составляет около 15 тысяч рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Средняя социальная пенсия россиян после индексаций составляет чуть более 15 тысяч рублей, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она напомнила, что в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина было проведено две индексации, а следующая планируется 1 октября.

Социальная пенсия составляет чуть более 15 тысяч рублей. Но в любом случае она не может быть ниже, чем прожиточный минимум пенсионера. У нас 1 января была проведена индексация, потом 1 февраля по поручению президента доиндексировали до уровня инфляции страховые и военные пенсии, с 1 апреля проиндексировали социальные пенсии. С 1 октября будут проиндексированы еще раз, — сказала Бессараб.

Она добавила, что средняя пенсия по старости для неработающих граждан составляет порядка 24 тысяч рублей. Кроме того, уточнила депутат, средняя социальная пенсия по старости находится на уровне 15,5 тысячи рублей, а средняя военная — 42 тысячи рублей.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что размер пенсии в РФ должен быть не ниже стоимости потребительской корзины. Он добавил, что индексация выплаты дважды в год слабо повысит доходы российских пенсионеров.