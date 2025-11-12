В Госдуме отреагировали на слова Вучича о возможной войне России и Европы Депутат Колесник призвал лидеров ЕС быть аккуратными в заявлениях о скорой войне

Европейским лидерам стоит быть аккуратнее в высказываниях о возможной войне между Россией и ЕС, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя соответствующие слова президента Сербии Александра Вучича. По мнению депутата, западные страны специально нагнетают обстановку. Он отметил, что Балканский полуостров постоянно был центром споров, но Россия всегда защищала интересы сербского народа.

Балканы — это серьезная геополитическая территория. Первая мировая война началась с них. Поэтому надо очень аккуратно подходить к таким выражениям, особенно во «взрывоопасных» странах. За Балканы же все время все бились, кроме нас. Мы защищали сербов, защищали болгар. Правда, особой благодарности от болгар мы не получили, но ничего страшного. Сербы старались не предавать, — объяснил Колесник.

Ранее Вучич заявил, что европейские страны активно готовятся к возможному военному конфликту с Россией. Он подчеркнул необходимость укрепления вооруженных сил своего государства в сложившейся геополитической ситуации.

Впоследствии представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Вучич прав, когда говорит, что Европа готовится к войне с Россией. По его словам, увеличение военных бюджетов стран ЕС оборачивается не только перенапряжением их экономики, но и ведет к более тяжелым последствиям.