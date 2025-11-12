Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 17:54

В Госдуме отреагировали на слова Вучича о возможной войне России и Европы

Депутат Колесник призвал лидеров ЕС быть аккуратными в заявлениях о скорой войне

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Европейским лидерам стоит быть аккуратнее в высказываниях о возможной войне между Россией и ЕС, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя соответствующие слова президента Сербии Александра Вучича. По мнению депутата, западные страны специально нагнетают обстановку. Он отметил, что Балканский полуостров постоянно был центром споров, но Россия всегда защищала интересы сербского народа.

Балканы — это серьезная геополитическая территория. Первая мировая война началась с них. Поэтому надо очень аккуратно подходить к таким выражениям, особенно во «взрывоопасных» странах. За Балканы же все время все бились, кроме нас. Мы защищали сербов, защищали болгар. Правда, особой благодарности от болгар мы не получили, но ничего страшного. Сербы старались не предавать, — объяснил Колесник.

Ранее Вучич заявил, что европейские страны активно готовятся к возможному военному конфликту с Россией. Он подчеркнул необходимость укрепления вооруженных сил своего государства в сложившейся геополитической ситуации.

Впоследствии представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Вучич прав, когда говорит, что Европа готовится к войне с Россией. По его словам, увеличение военных бюджетов стран ЕС оборачивается не только перенапряжением их экономики, но и ведет к более тяжелым последствиям.

Европа
Россия
Сербия
Александр Вучич
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Душила кота и спала в одежде: дочь актрисы терпела отчима-педофила
Украина официально остановила мирные переговоры с Москвой
Сырский приедет в Россию? Дадут ли ему увидеть отца перед смертью
В Белоруссии решили ввести налог для богатых
Санкции Канады против России сравнили с противомоскитной сеткой на подлодке
Переводы самому себе по СБП начнут блокировать: что известно, кого коснется
Педофил набросился на школьницу и попал на видео
Развод, критика СВО, «Жди меня»: как живет Татьяна Арнтгольц
Белые медведи растерзали вышедшего к ним фотографа
Ушаков сообщил о контактах России и США на различных уровнях
Гениталии против няни: помилованный Трампом наркоторговец снова за решеткой
В Госдуме назвали регионы, в которых запретят продажу вейпов
Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя спустя 19 лет
Вспышка гепатита А произошла в российской школе
В Германии признались в истощении экономических резервов
Прокуратура раскрыла причину масштабного взрыва в Ачинске
Хирург рассказал о неочевидных признаках заражения газовой гангреной
Раскрыты данные о «человеческом сафари» в Сараево
Евродепутат анонсировал визит в Россию
Лихачев рассказал о ситуации на Запорожской АЭС
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.