В Госдуме отреагировали на ограничение РФ в продовольственной программе ООН Депутат Арефьев: Россия обойдет ограничения в продовольственной программе ООН

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Николай Арефьев

Россия найдет способ обойти ограничения в продовольственной программе ООН, заявил в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Парламентарий уточнил, что до этого удалось решить проблему с параллельным импортом, значит, удастся справиться и с этим.

Я думаю, есть и другие проблемы в нашем государстве, которые можно решать в обход этих санкций. Мы наладили параллельный импорт — наладим и здесь. Не допустили к тендерам — на здоровье, — пояснил Арефьев.

Депутат подчеркнул, что если санкции будут реализованы в полной мере, то Россия просто будет обходить их. Арефьев считает, что другие страны, которые заинтересованы в получении помощи, поступят также.

Найдем другие обходные пути, как решать вопросы по оказании помощи. Я думаю, это не проблема. Если эти санкции будут реализованы в полной мере, они будут обходиться как Россией, так и другими странами, которые заинтересованы в получении этой помощи, — заключил депутат.

Российские поставщики Всемирной продовольственной программы ООН ранее столкнулись с ограничениями в допуске к тендерам на поставку продовольствия. Речь идет о программе, в рамках которой товары закупаются и передаются в нуждающиеся страны как гуманитарная помощь. Москва передавала продукты в течение последних 20 лет.