В Госдуме отреагировали на гибель актера Сергея Пускепалиса Лидер «Справедливой России» Миронов назвал невосполнимой потерей гибель актера Пускепалиса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гибель актера Сергея Пускепалиса — невосполнимая потеря для отечественной культуры, заявил NEWS.ru глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Депутат Госдумы подчеркнул, что жизнь артиста — пример «преданности призванию и большой самоотдачи делу». Собеседник напомнил, что покойный принимал активное участие в работе СРЗП. Кроме того, Пускепалис входил в Центральный совет партии.

Эта утрата невосполнима для отечественной культуры. Творческий путь выдающегося артиста [Сергея Пускепалиса] являл собой пример преданности призванию и большой самоотдачи делу. У него миллионы поклонников, его авторитет в профессиональном сообществе неоспорим. Я лично знал Сергея Витауто как замечательного, глубокого человека, общественного деятеля, принимавшего активное участие в работе «Справедливой России — За правду», — рассказал Миронов.

Политик также выразил искренние соболезнования семье, родным и близким, друзьям и коллегам Сергея Пускепалиса.

Ранее актер Олег Васильков выразил соболезнования семье и близким погибшего в ДТП Художественного руководителя театра имени Федора Волкова Сергея Пускепалиса, прокомментировав его гибель в разговоре с NEWS.ru.

Как сообщили СМИ, 20 сентября около 11.00 мск в Ростовском районе на 201 километре автодороги М8 «Холмогоры» произошло столкновение автомобиля Ford Transit и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, один человек госпитализирован. Имена участников ДТП при этом не называются, однако информированный источник сообщил, что одним из погибших является актер Сергей Пускепалис. Кадры с места ДТП были опубликованы в сети.