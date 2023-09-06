В Госдуме оценили вероятность отмены Олимпиады во Франции Депутат Журова: у Франции не отнимут Олимпиаду из-за претензий WADA

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Францию не лишат домашней летней Олимпиады в 2024 году, несмотря на претензии Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, если эту тему предали огласке, значит у Французского антидопингового агентства (AFLD) выявили серьезные нарушения, которые необходимо в срочном порядке исправить.

Это абсолютно точно пугалка. Видимо, Франции предъявляли эти претензии, но там не обратили на это внимание. Решили опубличить эту тему и достаточно жестко объявлять требования, раз не хотят устранять сделанные замечания. Понятное дело, что никто Олимпиаду не отнимет и сама Франция это понимает, другое дело, захотят ли они оглашать случаи нарушения, — сказала Журова.

Депутат предрекла Франции непростое время, но упомянула, что это решаемые проблемы, вспоминая об опыте РФ.

На нас то жестко наехали – дисквалификация, нейтральный статус и многое других нюансов. Я думаю, Франция вспоминает проделанный с нашей страной опыт. Вряд ли они будут спорить с WADA и наверняка быстро будут устранять все замечания, потому что понимают последствия, которые были с Россией, — отметила Журова.

Олимпийская чемпионка рассказала, что в свое время французские спортсмены тоже по-разному трактовали антидопинговые правила, считали это нарушением прав человека и даже подавали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), но проиграли все процессы.

Ранее сообщалось, что WADA может запретить французским спортсменам выступать на международных соревнованиях, а также перенести Олимпиаду из-за претензий, которые были предъявлены антидопинговому агентству Франции.