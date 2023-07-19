В Госдуме оценили шансы продления зерновой сделки без России Депутат ГД Новиков усомнился в возможности продлить зерновую сделку без участия России

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Планы продлить зерновую сделку без участия России, о чем заявили в Киеве, вряд ли будут реализованы, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он уточнил, что Украина не сможет взять на себя гарантии по достаточному объему поставок. Кроме того, в европейских странах жестко критикуют украинских производителей за использование химии при выращивании сельскохозяйственных культур, которая запрещена на Западе и считается вредной для здоровья.

Киев вряд ли сможет взять на себе гарантии по достаточному объему поставляемого зерна, во-вторых, по его достойному качеству. На данный момент уже появились многочисленные жалобы производителей сельскохозяйственной продукции в европейских государствах, — отметил парламентарий.

По словам депутата, выход России из зерновой сделки обусловлен поведением Запада, который присвоил себе большие объемы зерна, а также трудностями с поставками продукции из России на территории африканских государств по прежним схемам в связи с действиями Киева. Парламентарий заключил, что реализовать сделку в том виде, в котором она существовала, стало сложно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что попытки продолжить зерновую сделку без участия России приведут к рискам, потому что зерновой коридор примыкает к зоне боевых действий. Он уточнил, что коридор используется самим Киевом в военных целях.