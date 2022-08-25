В Госдуме оценили перспективы переговоров с Украиной Слуцкий: если Киев заявит о готовности к переговорам — будем обсуждать

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Если власти Украины заявят о своем желании вести переговоры на любом уровне, то Россия будет готова к обсуждению вариантов, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, передает Zvezdanews. Однако он отметил, что на данный момент не представляет того, как можно «переговариваться» с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как с Зеленским можно переговариваться, для меня понять сложно, но если Киев заявит о готовности — будем обсуждать и реагировать, — заявил Слуцкий.

Отдельно Слуцкий отметил, что Украина пересекла все возможные красные линии. По его словам, действия Киева вокруг Запорожской АЭС провоцируют очередную ядерную катастрофу.

Ранее 25 августа Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от властей Украины немедленно прекратить обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также дать принципиальную оценку действиям Киева, говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента. Также законодатели потребовали от стран Запада перестать поставлять киевскому режиму вооружения, тем самым создавая риск катастрофы.

Фракция «Справедливая Россия — За правду» направила в правительство законопроект о признании Украины террористическим государством, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов. Он добавил, что в случае принятия законопроекта, специальная операция может стать контртеррористической.