В Госдуме оценили необходимость всеобщей мобилизации Депутат ГД Чепа заявил, что в Госдуме вопрос всеобщей мобилизации не обсуждается

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На данный момент необходимости во всеобщей мобилизации нет, в Госдуме данный вопрос не обсуждается, заявил заместитель председателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с Lenta.ru он отметил, что в целом мобилизация должна проводиться, но не в армии, а в экономических структурах.

Этот вопрос в Госдуме не обсуждается. Решения будут приниматься исходя из развития ситуации. Конечно, должна быть мобилизация. Но это мобилизация экономики, мобилизация людей, но не армии. Это другое, — пояснил парламентарий.

По словам депутата, вопрос о всеобщей мобилизации является очень серьезным. Чепа подчеркнул, что принятие такого решения может привести к значительным угрозам экономической, политической и социальной жизни России. На данный момент условий для ее объявления нет, но решение будет зависеть от дальнейшего развития событий.

Комитет Госдумы по обороне ранее дал рекомендацию отклонить два законопроекта, предполагающие предоставление отсрочки от частичной мобилизации для кандидатов и докторов наук, а также для граждан, не служивших в армии по состоянию здоровья. Парламентарии отметили, что наличие ученой степени «не тождественно» участию в научных исследованиях и в развитии науки и техники.