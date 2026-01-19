Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 12:16

В Госдуме оценили идею о продлении работы детских садов до 20:00

Депутат Останина: при продлении работы детсадов нужно повысить оклад педагогам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
При продлении работы детских садов до 20:00 необходимо увеличить заработную плату воспитателям, заявила NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, некоторые регионы могут нуждаться в дополнительной поддержке при реализации данной инициативы.

Идея [о продлении работы детских садов] все-таки не Общественной палаты, а президента [Владимира Путина], которую он высказал на прямой линии, отвечая на вопрос молодой мамы, предложившей продлить оплачиваемый декретный отпуск по уходу за ребенком с полутора до трех лет. Сегодня декретный отпуск три года, но оплачивается только первые полтора. Поэтому резонно, что семье надо на что-то жить. В данном случае роль координатора должно взять на себя Министерство просвещения. Необходимо посчитать, сколько не хватает кадров, насколько нужно увеличить заработную плату, чтобы не сводить увеличение времени работы детских садов к тому, что дети останутся под присмотром сторожа, — поделилась Останина.

Она отметила, что увеличение времени работы детских садов создаст дополнительную нагрузку на персонал и потребует финансовых вложений. По ее словам, комитет по вопросам семьи, женщин и детей уже обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с этим вопросом.

Все наши детские сады находятся на балансе муниципалитетов, так что в Москве сколько угодно могут обсуждать, до скольких кому работать — это определяется не здесь. Для того чтобы такое решение было принято, необходимо профильным министерствам просвещения посчитать, какие регионы могут самостоятельно решить эту задачу при увеличении времени работы садов, а каким нужна поддержка. Нужно срочно собраться в трехсторонней комиссии, рассмотреть эту потребность и внести изменения в бюджет, хотя он уже принят на 2026 год. В данном случае это острейшая потребность, и я полагаю, что она вполне реализуема, — добавила Останина.

Ранее зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии Наталья Москвитина предложила продлить рабочий день детских садов до восьми вечера. Она считает, что текущий график устарел и не соответствует запросам современных работающих родителей.

Госдума
детсады
дети
Россия
родители
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
