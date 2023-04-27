В Госдуме оценили идею маркировки созданного нейросетями контента Депутат Свинцов поддержал идею маркировать созданный искусственным интеллектом контент

Фото: IMAGO/Mario Aurich/Global Look Press

Фотография футуристической девушки-киборга перед компьютером, созданная искусственным интеллектом

Интернет-контент, созданный искусственным интеллектом, необходимо обязательно маркировать, убежден заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. В беседе с Lenta.ru депутат поддержал инициативу Русской православной церкви о законодательном закреплении введения маркировки, которая будет предупреждать человека, что контент создан нейросетью.

По словам парламентария, сегодня обычные граждане не всегда могут анализировать то, что происходит в интернете. В качестве примера депутат указал на технологии deepfake — подмену лиц на видео- и фотоизображениях, — а также на различные голосовые помощники.

До недавнего времени человек мог отличить искусственный интеллект по шаблонным ответам. Но с учетом того, что за последние полгода технологии сделали какой-то космический рывок, через несколько месяцев уже ни один человек будет не в состоянии отличить, что есть компьютерная программа, а что — настоящий человек, — считает Свинцов.

На проблему обратили внимание в Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей РПЦ. Там предложили закрепить на законодательном уровне введение предупреждающей маркировки для ИИ-контента.

Я не сторонник останавливать прогресс, но то, что этот контент необходимо маркировать — это абсолютно точно, — согласился депутат.

Ранее в Госдуме признали, что государству необходимо регулировать ИИ-технологии. Так, парламентарии обсуждают, кто в первую очередь должен соблюдать закон — искусственный интеллект или человек.