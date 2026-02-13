Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 16:22

В Госдуме объяснили, зачем нужны законы о креативных индустриях

Депутат Говырин: регионам необходимо определить индустрии для поддержки

Регионам необходимо определить перечень креативных индустрий для поддержки, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Он отметил, что в 2026 году принятие таких законов станет необходимой мерой.

При этом регион должен определить приоритетные креативные индустрии, имущество и инфраструктуру поддержки, а также обеспечить публичность правил и мер, вплоть до размещения на официальных сайтах состава мер поддержки, порядка включения в реестр, критериев. Региональный закон здесь — это не декларация, а регламент доступа, — рассказал Говырин.

Депутат подчеркнул, что к концу 2025 года подобные законы уже действовали в 53 субъектах страны. По его словам, работодатели и профсоюзы таким образом формируют среду для развития специалистов.

Ранее Говырин рассказал, что креативные специалисты, например дизайнеры, разработчики игр и создатели контента, могут получить грант от государства. По его словам, россияне, развивающиеся в этой сфере, также могут рассчитывать на ряд других мер поддержки, включая помощь в выходе на международные рынки.

