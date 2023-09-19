В Госдуме объяснили рост производства предприятий ВПК в два — десять раз Депутат ГД Журавлев связал рост производства оружия с поломкой военной техники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост производства вооружения на предприятиях военно-промышленного комплекса от двух до десяти раз отчасти связан с поломкой старой техники, из-за чего приходится создавать модернизированные образцы, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, оружие и боеприпасы необходимо производить с запасом, чтобы не дать противнику завладеть инициативой.

Как и в любых боевых действиях, техника приходит в негодность. Появляется необходимость в производстве модернизированных образцов. Поэтому наращивание темпов производства ВПК — нормальная вещь, которую мы ждали, к слову, с первых дней спецоперации. Необходимо подавляющее превосходство, производить с запасом, особенно по части боеприпасов: мы видим массовое применение ВСУ различных БПЛА, крылатых ракет, РСЗО, управляемых снарядов. Все это нужно сбивать, — сказал Журавлев.

Он подчеркнул, что для ракетных комплексов, в том числе для «Искандеров», в зоне СВО хватает целей. Депутат напомнил, что советские войска истратили в Сталинградскую битву около 3 млн снарядов и мин. По его словам, сейчас Россия выпускает не более миллиона боеприпасов в год. Журавлев считает, что для успеха России нужна еще большая промышленная мобилизация.

К примеру, во время Берлинской операции 1945 концентрация наших орудий достигала 350 стволов на квадратный километр. А ведь это те самые цифры, что крайне необходимы для нашей победы, — отметил депутат.

Ранее в Ростехе заявили, что предприятия госкорпорации кратно нарастят производство дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб». В компании добавили, что также будет увеличено производство других отечественных беспилотников, в том числе моделей «Тахион» и «Гранат».

Помимо дронов-камикадзе и обычных беспилотников, предприятия госкорпорации также нарастят производство ракет. Речь идет, в частности, о моделях «Китолов», «Стрела» и «Вихрь». Кроме того, специалисты Ростеха планируют увеличить объемы производства управляемых ракет 9М333, которые используются в зенитных установках, авиабомб, артиллерийских и танковых снарядов.