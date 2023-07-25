В Госдуме не исключили участие добровольцев КНДР в СВО после визита Шойгу Депутат Чепа предположил, что добровольцы КНДР могут участвовать в СВО

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Во время визита главы Минобороны России Сергея Шойгу в КНДР будут обсуждаться возможные варианты сотрудничества, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он предположил, что может быть затронут вопрос об участии добровольцев из Северной Кореи в спецоперации на Украине.

Могут быть подняты вопросы о новых поставках Россией вооружений оборонительных типов и взаимодействии в сферах военной медицины. <...> Кроме того, могут обсуждаться возможности участия военных корейских строителей в восстановлении гражданских и других объектов инфраструктуры, потому что дисциплина и производительность у северокорейцев очень мощная, их помощь нам весьма поможет. Также не исключаю, что будут подняты вопросы об участии добровольцев из КНДР в СВО на Украине, — заявил Чепа.

Он отметил, что одной из ключевых тем станет вопрос безопасности на Корейском полуострове, так как обе страны в этом заинтересованы. Чепа предположил, что стороны обсудят вопросы о совместных военных учениях вооруженных сил России и КНДР, так как они заинтересованы в обучении кадров.

Шойгу возглавит делегацию, которая отправится в КНДР для участия в торжественных мероприятиях по случаю 70-летия победы корейского народа в войне 1950–1953 годов. Визит продлится с 25 по 27 июля.