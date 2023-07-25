Шойгу посетит торжественные мероприятия в Северной Корее

Фото: МО РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возглавит делегацию, которая отправится в КНДР для участия в торжественных мероприятиях по случаю 70-летия победы корейского народа в войне 1950–1953 годов, сообщили в ведомстве. Визит продлится с 25 по 27 июля.

25–27 июля по приглашению Министерства обороны КНДР российская делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику, — сказано в пресс-релизе МО РФ.

В министерстве подчеркнули, что визит Шойгу в Пхеньян поспособствует укреплению военных связей и станет важным этапом сотрудничества между государствами.

Ранее Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на Омском заводе транспортного машиностроения, выпускающем танки и тяжелые огнеметные системы. Глава ведомства поставил руководству предприятия задачу нарастить производственные мощности для обеспечения потребностей российских войск, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Министр также посетил Казанский вертолетный завод, где его ознакомили с производством легких вертолетов «Ансат» и различных модификаций Ми-8. Помимо того, Шойгу посетил АО «Казанский оптико-механический завод», выпускающий дневную наблюдательную оптику и приборы ночного видения, лазерные дальномеры и тепловизионные приборы разведки.