Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Татарстане

Фото: МО РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса в Татарстане, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны. В рамках рабочего визита Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводах в республике.

Шойгу вместе с главой республики Рустамом Миннихановым посетил АО «Ремдизель», которое занимается капитальным ремонтом, модернизацией, установкой и монтажом вооружения и военной техники. Также он посетил завод «КамАЗ», выпускающий грузовики.

Также министр обороны и глава Татарстана посетили Казанский вертолетный завод, где их ознакомили с производством легких вертолетов «Ансат» и различных модификаций Ми-8. Помимо того, Шойгу и Минниханов посетили АО «Казанский оптико-механический завод», выпускающий дневную наблюдательную оптику и приборы ночного видения, лазерные дальномеры и тепловизионные приборы разведки.

В июне Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на Омском заводе транспортного машиностроения, выпускающем танки и тяжелые огнеметные системы. Глава Минобороны поставил руководству предприятия задачу нарастить производственные мощности для обеспечения потребностей российских войск, выполняющих задачи в рамках спецоперации.