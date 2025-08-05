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05 августа 2025 в 19:24

В Госдуме назвали приговор Гуцул политической расправой

Депутат Аршинова: суд над Гуцул нужен Санду для давления на оппозицию

Евгения Гуцул Евгения Гуцул Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Обвинительный приговор башкану Гагаузии Евгении Гуцул — очевидная расправа над оппозицией со стороны президента Молдавии Майи Санду и правящей партии «Действие и солидарность», заявила NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова. По ее словам, эти действия призваны заглушить голоса людей, выступающих за нормализацию отношений с Россией.

Это расправа над оппозицией, которая выступает за нормализацию состояния экономики, за взаимодействие и дружеские связи с Россией и за вступление в Евразийский экономический союз, — заявила она.

Аршинова считает, что вердикт по делу Гуцул станет приговором самой Санду и правящей партии. Депутат выразила надежду, что на грядущих парламентских выборах население Молдавии покажет свое истинное отношение к действующей власти в республике.

Я надеюсь, что на парламентских выборах в Молдавии народ выскажется, потому что он понимает, что до Санду в стране было лучше. А сейчас при ней фактически по 100 тысяч человек в год выезжает за работой, за лучшей жизнью. Потому что работы сейчас в Молдавии фактически нет, но при этом цены поднялись, — подчеркнула Аршинова.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что жители Молдавии никогда не простят Санду за преследование Гуцул. По его мнению, решение суда было особенно жестоким.

Молдавия
Евгения Гуцул
Майя Санду
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