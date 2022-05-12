Депутат Госдумы назвал последствия появления баз НАТО в Финляндии Депутат Никонов: базы НАТО в Финляндии станут мишенью для ядерного оружия России

Фото Miroslav Chaloupka/CTK/Global Look Press

Размещение военных баз НАТО на территории Финляндии станет очередным покушением на безопасность России и не будет способствовать усилению безопасности Европы, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. По его словам, на приближение Альянса и американских военных баз к российским границам нужно дать симметричный ответ.

Ясно, что те страны, которые предоставляют свои территории под натовские базы, становятся мишенью, в том числе для нашего ядерного оружия, — сказал депутат.

Никонов подчеркнул, что решение о вступлении Финляндии в НАТО уже принято и она войдёт в Альянс в обозримом будущем. То же самое произойдёт со Швецией, которая также сообщила о намерении войти в состав НАТО.

Власти Финляндии и Швеции заявили о намерении вступить в Альянс после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. 11 мая стало известно, что страны передадут документы одновременно. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели.

Между тем бывший руководитель Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР Чжоу Бо предположил, что в случае вхождения Финляндии в НАТО войска Альянса могут появиться в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, а Балтийское море с большой долей вероятности потеряет статус безъядерного.