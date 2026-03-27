В Госдуме назвали ключевую часть стратегии Центробанка

Стратегии Центрального банка России способствовали повышению финансовой безопасности граждан и устойчивости всей системы, несмотря на сложную экономическую обстановку и внешнее давление, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Он отметил, что представленный председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной анализ показал высокую адаптивность финансового сектора.

Годовой отчет ЦБ стал основным предметом обсуждения на пленарном заседании Госудумы, где Набиуллина представила детальный анализ результатов деятельности регулятора в условиях сложной экономической ситуации. Несмотря на внешние санкции и геополитические риски, финансовая система страны продемонстрировала высокую степень устойчивости и адаптивности. Одним из наиболее значимых достижений стало снижение уровня инфляции до исторически минимальных значений за последние пять лет. Особое внимание уделяется вопросам финансовой безопасности граждан, что проявляется в разработке и внедрении механизмов самозапрета, а также в развитии системы кредитных каникул и усилении контроля за деятельностью финансовых организаций, — пояснил Говырин.

Для бизнеса создаются благоприятные условия для дальнейшего роста и развития. Сохранение доступного кредитования, расширение инвестиционных возможностей и внедрение новых финансовых инструментов способствуют укреплению экономической базы страны. Однако, несмотря на достигнутые успехи, сохраняются определенные вызовы, связанные с санкциями и внешними экономическими рисками. Эти факторы могут привести к замедлению темпов инвестиций и усилению давления на финансовую систему, — резюмировал Говырин.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что высокая ключевая ставка Банка России негативно влияет на динамику экономического развития страны. Он отметил, что из-за этого фактора отечественная экономика не развивается прежними темпами.