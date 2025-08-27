Гарантии безопасности для Украины заключаются в ее демилитаризации и денацификации, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Депутат отметил, что планы Европы насчет этой страны ничего не стоят. Присутствие иностранных войск на Украине парламентарий назвал категорически неприемлемым для России.

В Европе могут строить любые планы по оккупации Украины, но они ровным счетом ничего не стоят, потому что с европейцами никто даже обсуждать этого не собирается. <...> Гарантии безопасности для Украины вообще-то заключаются в ее демилитаризации и денацификации — стоит избавиться от западного оружия и нынешней неонацистской верхушки, и стране больше ничего не будет угрожать, — подчеркнул депутат.

Журавлев отметил, что договариваться об этом нужно не с Киевом или Европой, но с США. По словам политика, сейчас Россия этим и занимается. Депутат отметил, что позицию РФ удалось четко донести до Вашингтона.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони обозначила гарантии безопасности Украине как основную тему, которую обсуждают союзники Киева. Политик сослалась на модель 5-й статьи Устава НАТО о коллективной обороне, комментируя этот вопрос.