В Госдуме нашли способ избежать дефицита запчастей для иномарок Депутат Аксаков рассказал об идее производить в России аналоговые запчасти для иномарок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России могут легализовать производство запчастей для иномарок при соблюдении предприятиями ряда условий, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, соответствующий законопроект может быть внесен на рассмотрение палаты до конца весенней сессии.

Как пояснил депутат, в условиях санкций автодилеры, станции техобслуживания и страховщики столкнулись с проблемой дефицита иностранных запчастей. Выросший спрос на б/у компоненты может спровоцировать рост числа угонов машин «на разбор». Однако, по словам Аксакова, с нехваткой можно быстро справиться без обращения к использованным деталям.

Тема использования бывших в употреблении компонентов требует более жесткого регулирования. Там могут быть злоупотребления. Мы обсуждаем вопрос о легализации производства запасных частей для импортных автомобилей, — подчеркнул законодатель.

По его словам, в России есть предприятия, готовые выпускать качественные запчасти на уровне, «не отличающемся от зарубежного». Производство должно быть сертифицировано, а качество продукции необходимо строго контролировать, чтобы не возникало проблем с совместимостью автокомпонентов.

Ранее в Совете Федерации предложили увеличить срок ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 до 45 дней, в том числе в связи с проблемой отсутствия запчастей.