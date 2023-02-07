В Госдуме нашли новый способ привлечь молодежь на службу в армию «Известия»: служившие по призыву получат льготы для поступления в вуз

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Госдума 7 февраля может принять в первом чтении законопроект об изменениях в закон «Об образовании в РФ», согласно которому прохождение военной службы по призыву предлагается отнести к особым достижениям, за которые абитуриенты могут получить дополнительные баллы при поступлении в университет или техникум, пишут «Известия». Этой льготой можно будет воспользоваться уже со следующего учебного года.

Предполагается, что эта мера будет способствовать усилению патриотического воспитания обучающихся, формированию готовности к защите Родины, а также повышению престижа воинской службы. Она также станет хорошим стимулом для того, чтобы проходить военную службу, а также продолжать учебу и повышать квалификацию после армии.

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов пояснил, что принятие закона не приведет к дефициту бюджетных мест и никак не скажется на тех, кто не служил в армии и планирует поступать в то или иное образовательное учреждение. Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев также поддержал инициативу, в то время как первый зампред фракции «Справедливая России — За правду» Олег Нилов предложил конкретизировать нормы законопроекта, уточнив, что речь в нем должна идти о бесплатных местах, а сам законопроект пока не затрагивает участников СВО, которых он назвал самой важной категорией граждан.

Ранее заместитель председателя Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина предложила разрешить военнослужащим, которые участвовали в СВО, лечиться и проходить реабилитацию в гражданских поликлиниках. На данный момент у них нет такой возможности, так как ОМС военных при поступлении на службу замораживается, а медицинскую помощь они получают в специальных больницах, которые в отдельных случаях могут находиться на больших расстояниях от места жительства пациентов.