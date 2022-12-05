В Госдуме предложили разрешить военным лечиться в гражданских больницах Депутат Соломатина призвала разрешить военным из зоны СВО лечиться в гражданских больницах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя по охране здоровья Татьяна Соломатина ранее предложила разрешить военнослужащим, которые участвовали в СВО, лечиться и проходить реабилитацию в гражданских поликлиниках, передает «Парламентская газета». На данный момент у них нет такой возможности, так как ОМС военных при поступлении на службу замораживается, а медицинскую помощь они получают в специальных больницах, которые в отдельных случаях могут находиться на больших расстояниях от места жительства своих пациентов. Парламентарий предложила дать право на прохождение лечения в гражданских больницах также мобилизованным и добровольцам.

Наше предложение — мое и Комитета по охране здоровья в целом — разрешить военнослужащим получать всю необходимую помощь в муниципальных больницах, поликлиниках и санаторно-курортных учреждениях. Причем распространить это право нужно не только на кадровых военных, но и на мобилизованных и добровольцев, — пояснила Соломатина.

Депутат рассказала, что некоторым военнослужащим для получения медицинской помощи приходится ездить в соседние регионы или области. Она уточнила, что длительная поездка способна сказаться не только на физическом состоянии больного, но и на моральном, что особенно важно в случае вернувшихся из зоны СВО. Парламентарий добавила, что инициатива на данный момент находится на стадии обсуждения, а полноценный законопроект начнут готовить не ранее следующего года.

Президент России Владимир Путин во время встречи с матерями участников СВО ранее сообщил, что военные госпитали в стране заполнены только на 38%. Он добавил, что к реабилитации получивших ранения бойцов можно подключить и гражданские больницы. Глава государства отметил, что профильным ведомствам следует проработать вопрос и шире использовать возможности российского здравоохранения.