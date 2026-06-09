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09 июня 2026 в 09:06

Володин назвал число, которое определит судьбу вейпов в России

Володин: более 70% россиян поддерживают полный запрет на продажу вейпов

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Пресс-служба Госдумы РФ
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Полный запрет продажи вейпов поддерживают 74% россиян, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. По его словам, депутаты на пленарном заседании планируют рассмотреть поправки о праве регионов запрещать розничную продажу вейпов, жидкостей к ним и других электронных систем доставки никотина.

В ходе опроса 74% выступили за полный запрет продажи вейпов. <…> Сегодня выходим на решение: регионам будет предоставлено право устанавливать на своей территории запрет розничной продажи вейпов и жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина, — написал Володин.

Володин отметил, что данная норма выработана с учетом позиции субъектов РФ, мнений граждан, медицинского и педагогического сообществ, а также экспертов. Главной задачей депутат назвал защиту здоровья людей, но в первую очередь — детей.

Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко предложил ввести полный запрет на производство, импорт и продажу вейпов и электронных сигарет. Он уточнил, что, несмотря на действующие ограничительные меры, подобные устройства продолжают распространяться среди детей через соцсети, мессенджеры, маркетплейсы и неформальные каналы.

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