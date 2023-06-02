В России создали рекордное число воинских частей Замглавы Генштаба: благодаря мобилизации было сформировано более 280 новых воинских частей

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Благодаря проведению частичной мобилизации в России удалось сформировать более 280 новых воинских частей, заявил в статье для журнала «Военные комиссариаты России» замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский. По его словам, подобных результатов российская армия не достигала со времен Великой Отечественной войны.

Военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов и органами местного самоуправления в ходе проведения мероприятий частичной мобилизации в войска и силы поставлено свыше 300 тысяч граждан. Всего сформировано более 280 воинских частей и подразделений, — сказал замглавы Генштаба.

Он отметил, что для ввода войск в Афганистан в декабре 1979 года были призваны более 55 тысяч граждан, тогда появилось чуть более 100 воинских частей. Для ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции были призваны более 310 тысяч человек, всего было создано 88 новых воинских частей.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что с начала военной операции на Украине обучение прошли более 120 тысяч военнослужащих. Пять тысяч специалистов подготовили к применению высокотехнологичного вооружения, а 21 тысячу — для группировок войск и новых соединений. Шойгу добавил, что учебные центры Минобороны не только проводят индивидуальную подготовку, но и обучают расчеты, экипажи танков и боевых машин. По словам министра, речь идет также о формируемых в новых регионах РФ соединениях и частях.