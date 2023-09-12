Вице-спикер Госдумы анонсировал «закон Мизулиной» после отъезда Милохина Даванков: в ГД работают над законом об обязательных работах за доносительство

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В Госдуме ведется разработка законопроекта, который предусматривает наказание в виде обязательных работ для «серийных доносчиков», сообщил в своем Telegram-канале автор инициативы, вице-спикер Владислав Даванков. Он предложил назвать документ «законом Мизулиной».

Даванков отметил, что работа над проектом ускорена из-за ситуации с тиктокером Даней Милохиным. Через несколько дней после возвращения в Россию он вновь покинул страну после того, как глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать его на службу в армию.

Екатерина Мизулина в очередной раз доказала, что с серийным доносительством пора заканчивать. Борясь с Милохиным, общественница отпугнула от возвращения тысячи россиян. Среди них — айтишники, ученые и предприниматели, которые сейчас нужны стране, — написал Даванков.

По его словам, наказание в виде 100 часов обязательных работ за доносительство «принесут стране куда большую пользу, чем попытки навести самодельную справедливость в интернете». Депутат добавил, что такая санкция послужит уроком всем, кто считает доносительство нормой.

Как сообщалось ранее, Мизулина в обращении к Минобороны заявила, что ранее Милохин не призывался на военную службу, хотя никаких оснований для отсрочек у него нет. По ее мнению, служба в рядах ВС РФ позволит тиктокеру на деле и с оружием в руках доказать верность и преданность родине. Идею о призыве блогера в армию поддержали зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев, телеведущий Владимир Соловьев.