В ГД высказались против принятия на контрактную службу выпускников школ Депутат Госдумы Останина выступила против принятия выпускников школ на военную службу по контракту

Фото: Минобороны РФ

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) раскритиковала поправки в законодательство, предусматривающие возможность принимать на военную службу по контракту выпускников школ. Она считает, что в случае реализации этой инициативы вчерашние школьники окажутся незащищёнными, сообщает «Газета.Ru».

Никогда не поддержу, потому что любая профессия, а военная служба — это тоже профессия, требует профессиональной подготовки. И дети со школьной скамьи, которые захотят по контракту заработать деньги сегодня, окажутся просто незащищенными, — сказала парламентарий.

По мнению Останиной, служить в армии на контрактной основе должны люди более зрелого возраста. Добровольцы, готовые к этому, в России есть, поэтому принятие на службу по контракту выпускников школ — «не тот путь, по которому нужно идти».

Депутат также напомнила, что КПРФ давно предлагает увеличить срок срочной службы в армии до двух лет, как это было в СССР, поскольку за один год молодые люди не успевают получить профессиональную военную подготовку.

Проект поправок в законодательство о принятии выпускников на контрактную службу внесла на рассмотрение Думы группа депутатов-единороссов. В нём указано, что заключать контракт смогут только лица, которым исполнилось 18 лет.