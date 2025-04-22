Военных хотят привлекать к административной ответственности по статусу В ГД внесли проект о статусе военнослужащих в административных нарушениях

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Госдуму внесен законопроект, который унифицирует порядок привлечения к ответственности военнослужащих за совершение административных правонарушений, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. Инициатива предлагает изменения, в соответствии с которыми нарушители будут привлекаться к дисциплинарной ответственности за совершение правонарушений в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными.

Речь идет о правонарушениях совершенных на объектах, в которых такие лица проходят службу либо военные сборы, — отметил Пискарев.

В настоящее время по данным статьям КоАП военнослужащие несут административную ответственность на общих основаниях вопреки своему особому статусу. Пискарев обратил внимание, что в законодательстве уже опробована и закреплена практика назначения им дисциплинарного взыскания применительно к другим нарушениям, в частности, в сферах пожарного или строительного контроля.

По словам депутата, предложенные обновления будут способствовать обеспечению единообразия подходов к привлечению военнослужащих к ответственности. Также нововведения будут учитывать специфику военной службы и традиционно ее особый статус, издавна сложившийся в России.

Ранее сообщалось, что в четверг, 24 апреля, Тамбовский гарнизонный военный суд огласит приговор по делу экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Генерала обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве.