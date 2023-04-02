В ГД сравнили слова секретаря СНБО о Севастополе с анамнезом в психиатрии Депутат ГД Белик: заявление Данилова о Севастополе похоже на анамнез в психиатрии

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Севастополь, Крым

Заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который предложил переименовать Севастополь в качестве одного из пункта плана по «деоккупации» Крыма, следует воспринимать как «данные анамнеза в психиатрии», заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, в Киеве в очередной раз подтвердили «больную русофобскую направленность».

Заявления Данилова, в воспаленном мозгу которого возникают подобные бредовые идеи, следует воспринимать как данные анамнеза в психиатрии. Это идиотское заявление сделано с целью собрать одобрение среди русофобской аудитории, оголтелых фанатиков, которые нетерпимы к истории и являются приверженцами фальшивых западных ценностей, сносят памятники, воюют с религией и являются, по сути, глубоко потерянным поколением, — считает Белик.

Депутат отметил, что Данилов и другие представители украинской власти «недостойны даже в своих глупых заявлениях касаться города русской славы». Белик подчеркнул, что подобные абсурдные идеи сделаны в надежде хотя бы «своими недокомментариями» дотянуться до темы Севастополя.

Ранее Данилов предложить переименовать Севастополь, чтобы уничтожить существующие сегодня исторические ассоциации с городом русской воинской славы. По его словам, сейчас город следует называть «объект номер шесть», а в дальнейшем он может быть переименован в Ахтиар, по названию одного из сел, ранее существовавших в Севастопольской бухте. Переименование города является одним из пунктов плана «деоккупации» Крыма, который Данилов опубликовал в соцсетях.

Комментируя заявление Данилова, сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал его иудой, предавшим свою национальность и родину. Он также уличил секретаря СНБО и в предательстве веры, поскольку тот наряду с другими украинскими чиновниками добивается уничтожения Украинской православной церкви (УПЦ).