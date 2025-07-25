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25 июля 2025 в 16:31

В ГД раскрыли, какие фильмы могут попасть под запрет из-за нового закона

Депутат Драпеко: пропагандирующие чайлдфри фильмы могут оказаться под запретом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России под запрет могут попасть фильмы, пропагандирующие чайлдфри, ЛГБТ (движение признано в России экстремистским, деятельность запрещена), насилие и сатанизм, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Она отметила, что окончательное решение будет принимать Минкультуры на основе экспертной оценки.

У нас есть ряд запретов — ЛГБТ, чайлдфри, насилие. Думаю, что в список попадут фильмы, пропагандирующие сатанизм. Но фильмы, как любое произведение искусства, могут оценить только эксперты. Мы доверяем экспертам Минкультуры, которые будут отсматривать спорные фильмы. Дело не в том, что нельзя показывать, дело в том, что нельзя пропагандировать. Если показывают с точки зрения делайте также, тогда это нарушение закона, — пояснила Драпеко.

Ранее депутат Госдумы Антон Ткачев выступил против законопроекта, подразумевающего выдачу прокатных удостоверений только тем фильмам, которые не подрывают традиционные ценности. Такой строгий отбор приведет к росту пиратства, отметил парламентарий. Согласно инициативе, цензура распространится на видеосервисы и онлайн-платформы.

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