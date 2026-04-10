В ГД раскрыли детали проекта о контроле информации про нападения в школах Депутат Метелев: проект контроля информации о нападениях в школах дорабатывается

Законопроект, регулирующий распространение данных о нападениях в школах, проходит стадию доработки, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, детальное освещение преступлений стало серьезной проблемой для общества.

Пока не могу сказать, [будут ли ограничения касаться текстовой составляющей или запрета на распространение фото- и видеоматериалов]. Законопроект [о контроле информации про нападения в школах] финально согласовывается. Но то, что сегодня, к сожалению, в средствах информации на эту тему не распространяются даже какие-то морально-этические нормы, и часто социальные сети и журналисты начинают избыточно показывать и детали преступлений, и видео, и личные мотивы преступников, и особенности их жизни, героизируя, романтизируя и формируя вокруг них такой образ звезды или героя, что неизбежно начинает порождать подражателей, — это точно проблема. Ее нужно решать, и на это направлен наш законопроект, — сказал Метелев.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный поддержал идею вернуть пионеров и комсомольцев в школы, заявив, что советское воспитание помогло восстановить страну после Великой Отечественной войны. По его словам, в СССР была создана эффективная система формирования личности с четкими ориентирами.