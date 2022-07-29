В ГД про вялую реакцию ООН на обстрел Еленовки: «Мы этого так не оставим» В ГД отреагировали на вялую реакцию ООН на обстрел СИЗО в Еленовке: «Мы этого так не оставим»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Светлана Журова в беседе с NEWS.ru заявила, что Россия примет меры в ответ на «вялую» позицию ООН по обстрелу СИЗО в Еленовке в ДНР. По ее словам, в организации «попробуют заболтать» историю, однако Москва этого не позволит.

Им нет никакого смысла развенчивать свой же миф о «злых русских». Так, что ждать, чего-либо адекватного от них я бы не советовала. Попробуют заболтать как-нибудь эту историю как обычно, но мы этого так не оставим, — заявила Журова.

По словам парламентария, в ООН не замечали, что «Украина обстреливала своих же граждан на протяжении восьми лет». В связи с этим, по словам Журовой, кардинальной смены позиции ждать не стоит, а предпосылок к этому и вовсе не видно.

Накануне заместитель официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак заявил, что ООН выражает обеспокоенность обстрелом СИЗО в Еленовке. Однако он подчеркнул, что организация не располагает данными «из первых рук».

Утром 29 июля замминистра информации республики Даниил Безсонов сообщил об обстреле СИЗО в Еленовке, в котором содержались украинские военнопленные. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков позднее подтвердил, что ночью ВСУ нанесли удары по баракам, в результате которых погибли 40 пленных украинских бойцов, ранения получили 75 человек и восемь сотрудников следственного изолятора.

В свою очередь Генштаб Вооруженных сил Украины отверг нанесение ракетного удара. На странице ведомства в Facebook (деятельность в России запрещена) появилось заявление о том, что Москва намерена обвинить Киев в совершении военных преступлений, а также скрыть якобы имевшие место пытки и расстрелы пленных.