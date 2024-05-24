В ГД призвали сократить рабочую пятницу для россиянок на два часа Депутат Чернышов призвал сократить рабочую пятницу для россиянок на два часа

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Россиянки выполняют больше домашней работы, чем мужчины, заявил в беседе с «360» вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По словам парламентария, женщины заслуживают больше времени на отдых и имеют право на сокращение рабочего дня в пятницу на два часа.

Учитывая, что сегодня женщины наравне с мужчинами вкладываются в рост экономики, было бы правильно дать им больше времени на отдых — на те самые домашние дела, чтобы выходные проходили в кругу семьи, на отдыхе, с друзьями, а не за плитой и уборкой, — добавил Чернышов.

Депутат обратил внимание, что такая инициатива не имеет дискриминационной составляющей, а позволяет восстановить баланс, так как рабочая неделя россиянок за 2023 год выросла на 27 минут, а мужская — лишь на четыре минуты. По словам парламентария, новая мера должна стать обязательной для бюджетных учреждений, а в частных компаниях она будет носить рекомендательный характер.

Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее отметил, что в нижней палате парламента России рассмотрят идею о переводе аллергиков на удаленку в определенные периоды года. Он добавил, что при появлении симптомов болезни у сотрудников снижается работоспособность.