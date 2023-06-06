В ГД призвали наказать хозяина собаки, изуродовавшей лицо девочке Депутат ГД Бурматов призвал наказать хозяина собаки, покусавшей девочке лицо в Югре

Фото: Guido Kirchner/dpa/Global Look Press

Хозяина бультерьера, чей питомец в Нижневартовске напал на девочку в лифте и покусал ей лицо, должны привлечь к ответственности, заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов NEWS.ru. По словам парламентария, если ребенка госпитализировали, значит, причинен серьезный вред здоровью и владелец собаки подпадает под уголовную статью.

Ошейник и намордник - обязательные условия для владельцев таких животных, и в случае их несоблюдения человек понесет ответственность, потому что в законе ясно написано, что владелец обязан контролировать свое животное. Эти правила уже ужесточены, вплоть до уголовного наказания, с весьма реальным сроком. Конкретно в этом случае считаю, что должно быть возбуждено уголовное дело, полиция обязана это расследовать и виновного привлечь, — заявил депутат.

Парламентарий добавил, что Госдума сейчас ужесточает нормы закона для таких случаев.

Дополнительно к уголовной ответственности Госдума приняла поправку, по которой еще будут и штрафы в размере до 200 тысяч рублей за недосмотр за домашним животным, в результате которого случилось нападение, — рассказал Бурматов.

5 июня в Нижневартовске в одном из жилых домов по улице Ленина бультерьер, напал на девочку, которая с маленькой собачкой на руках спускалась в лифте на первый этаж. Когда двери открылись, агрессивный пес набросился на ее питомца, а когда девочка попыталась его защитить, то покусал ей лицо. По данным Telegram-канала «ЧП Нижневартовск. Происшествия», сейчас ребенок находится в больнице, девочку ввели в наркоз и готовят к челюстно-лицевой операции. Родители написали заявление в полицию на хозяев собаки.

Ранее под Нижним Тагилом жительница поселка Лая оставила 10-летнего мальчика истекать кровью после того, как на него напала ее бойцовая собака. По словам матери пострадавшего, хозяйка пса обвинила мальчика в том, что он махал руками.